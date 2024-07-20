«Абсолютная катастрофа». Расселл — о вылете в первом сегменте квалификации

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой 17-й результат в квалификации Гран-при Венгрии. Сразу после вылета из первого сегмента британец взял вину на себя, но в то же время выразил удивление, почему он не смог пойти на ещё один круг в концовке сегмента из-за нехватки топлива.

«Ну, в начале вина была на мне. Я не думал, что снова пойдёт дождь, думал, что результаты станут быстрее. Поэтому я спокойно проехал первый круг, а потом внезапно пошёл дождь. Так что это был самый важный круг.

Но в конечном счёте это не имело значения: трасса была быстрее всего в конце сегмента, а у нас в этот момент не оказалось топлива в машине. Не имею представления, что случилось. Это была абсолютная катастрофа», — приводит слова Расселла PlanetF1.