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«Абсолютная катастрофа». Расселл — о вылете в первом сегменте квалификации

«Абсолютная катастрофа». Расселл — о вылете в первом сегменте квалификации
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой 17-й результат в квалификации Гран-при Венгрии. Сразу после вылета из первого сегмента британец взял вину на себя, но в то же время выразил удивление, почему он не смог пойти на ещё один круг в концовке сегмента из-за нехватки топлива.

«Ну, в начале вина была на мне. Я не думал, что снова пойдёт дождь, думал, что результаты станут быстрее. Поэтому я спокойно проехал первый круг, а потом внезапно пошёл дождь. Так что это был самый важный круг.

Но в конечном счёте это не имело значения: трасса была быстрее всего в конце сегмента, а у нас в этот момент не оказалось топлива в машине. Не имею представления, что случилось. Это была абсолютная катастрофа», — приводит слова Расселла PlanetF1.

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