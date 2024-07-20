Юки Цунода объяснил серьёзную аварию в квалификации Гран-при Венгрии

Японский гонщик «РБ» Юки Цунода прокомментировал собственную аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Венгрии. Из-за этого инцидента Цунода остался 10-м.

«Очень досадно, я расстроен. Мой круг в третьем сегменте был действительно хорошим. Ощущения были отличными. Я ехал на пределе и половиной колеса зацепил траву, что нормально, но из-за того, что трава была мокрая, ситуация стала серьёзнее.

Мне жаль, ведь все в команде и я сам заслуживали более высокой позиции по итогам проделанной нами работы. Ощущения от болида были отличными, круг — сильным, и я считаю, что я мог поднять нашу команду выше. Поздравляю команду с тем, что она сумела пробиться в третий сегмент обеими машинами», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».