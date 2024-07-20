«Такого не должно быть». Вольф негативно высказался о вылете Расселла в первом сегменте

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии. Напомним, Джордж Расселл вылетел в первом сегменте, а Льюис Хэмилтон стал пятым.

«Это была тотальная недоработка буквально каждого. Потеря машины в первом сегменте… такого не должно происходить. Но, в конце концов, у нас не было темпа. Очень, очень разочаровывающий день.

Машина могла отставать на две десятых, но температура шин то поднималась, то опускалась, и было сложно найти середину, чтобы дать Льюису машину с хорошим сцеплением.

Джордж должен был проехать первый круг, когда Льюис стал первым. Он сказал, что отнёсся слишком легкомысленно. Мы заправили мало топлива, но у нас был другой план. Джордж должен был проехать быстрый, медленный и быстрый круги, но он решил провести три быстрых. В целом это на 70% ошибка команды, мы не заправились ещё на один круг», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.