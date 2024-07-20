Перес: проще всего было бы сдаться, но это не то, чему я хочу учить своих детей

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что не собирается сдаваться, несмотря на серию неудач в нынешнем сезоне Формулы-1 и слухи, что австрийская команда может избавиться от него во время летнего перерыва в чемпионате.

«Я бы назвал происходящее испытанием. Это очень трудно с психологической точки зрения, и проще всего было бы просто сдаться после всей карьеры, что у меня была. Сказать, что и так достаточно. Но это не то, чему я хочу учить своих детей. Не хочу показывать, что у меня вот такой характер.

Я просто хочу вернуться. И я вернусь. Я не сдамся. Как я уже говорил, я не обеспокоен насчёт будущего. Я полностью посвящён тому, чтобы изменить ход своего сезона и сконцентрироваться на своих выступлениях», — приводит слова Переса ESPN.