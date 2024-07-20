Ферстаппен и Марко заверили «Ред Булл», что не уйдут, Хорнер общается с Йосом — PlanetF1

Контракт трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена с командой «Ред Булл» был изменён после нового соглашения советника Хельмута Марко, сообщает издание PlanetF1.

Напомним, ранее прошёл слух, что в контракте Ферстаппена был пункт о том, что нидерландец вправе досрочно уйти из «Ред Булл» в том случае, если команду покинет Марко.

Однако данный пункт был нивелирован после того, как Марко заключил с головным офисом «Ред Булл» новое соглашение до конца 2026 года. Также сообщается, что Ферстаппен намерен остаться в команде на 2025 год.

Помимо этого, сдвиг произошёл и в отношениях между Йосом Ферстаппеном и Кристианом Хорнером, которые начали разговаривать после скандала в начале лета. Напомним, тогда Ферстаппен-старший обвинил функционера в саботаже.