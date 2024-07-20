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Леклер признался, что случайно переключился не на ту передачу на быстром круге

Леклер признался, что случайно переключился не на ту передачу на быстром круге
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 20 июля, в Модьороде. Напомним, монегаск стал шестым.

«Счастлив ли я? Нет. Этот уикенд ощущается лучше, но пока производительности нет. Круг в третьем сегменте был неплохим. Жаль, но произошло нечто похожее на то, что было в Катаре на последнем повороте, когда я, не желая этого, переключился на пониженную передачу, но это связано с рулём, и мы обратим на это внимание.

Круг мог в лучшем случае претендовать на четвёртое-пятое место. Таковы позиции команды сейчас, вряд ли можно было добиться большего», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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