Вассёр назвал проблему «Феррари», решённую после этапа в Сильверстоуне

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл промежуточные итоги для команды после квалификации Гран-при Венгрии.

«Мы в большей степени исправили проблему с подпрыгиванием, и теперь пилотам легче управляться с машиной. Мы в лучшей форме, чем в Сильверстоуне. Нам нужно возвращаться к развитию, работать усерднее и прибавлять в аэродинамической нагрузке. Так или иначе, а подпрыгивание удалось взять под контроль.

Это была непростая квалификация, и я не думаю, что она далась кому-то легко, кроме «Макларена», проделавшего отличную работу и заслужившего первый ряд. Все свободные практики проходили при 60-градусной температуре трассы, в квалификации же она была на 20 градусов ниже, командам и гонщикам было тяжело.

Думаю, завтра будет значительно теплее, и нам нужно справиться с этим. Это возможность для нас, поскольку с ростом износа шин повышается вероятность обгона и отыгрыша позиций», — приводит слова Вассёра Sky Sports.