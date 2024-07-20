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Фамен обратился к Гасли и Окону после тактической ошибки команды в квалификации

Фамен обратился к Гасли и Окону после тактической ошибки команды в квалификации
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Глава «Альпин» Бруно Фамен извинился перед пилотами команды Пьером Гасли и Эстебаном Оконом после тактической ошибки в квалификации.

«Мы совершили ошибку в первом сегменте, оставшись единственными в гараже в конце сессии, когда трасса высохла. И мы принимаем это. Вне зависимости от наших результатов в эти выходные, горько принимать тот факт, что мы выбыли по такой причине.

Мы извиняемся перед гонщиками за то, что не дали им шанса в сессии, и примем меры, чтобы этого больше не повторилось. В гонке будет тяжело. Мы сильно отстаём, и для хорошего результата нужно, чтобы всё действительно сложилось нам на руку. Несмотря на это, мы – команда бойцов, и мы не сдаёмся», — приводит слова Фамена пресс-служба «Альпин».

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