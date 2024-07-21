Сайнс: если в гонке ничего не произойдёт впереди, «Феррари» станет четвёртой

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 20 июля, в Модьороде. Напомним, испанец стал четвёртым.

«Было нереально подняться выше четвёртого места. Если не считать первую практику, весь уикенд мы отставали от «Ред Булл» и «Макларена» на три-четыре десятых. И да, четвёртое место на такой сложной трассе это всегда хорошо.

Думаю, первые три позиции сейчас заняты, не получится обойти их по темпу. А вот борьба за четвёртое место будет хорошей, что в перспективе может вылиться в подиум, если что-то случится.

Улучшения есть, но отставание от «Ред Булл» и «Макларена» по-прежнему три-четыре десятых, а это означает, что нам ещё предстоит поработать. Нужно добиться большего прогресса. Если ничего не произойдёт впереди, завтра мы станем четвёртыми», — приводит слова Сайнса издание FormulaPassion.