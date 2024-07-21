Алонсо: «Астон Мартин» стал конкурентоспособней после обновлений

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 20 июля, в Модьороде. Напомним, испанец стал седьмым.

«Думаю, мы должны быть удовлетворены седьмым и восьмым местом, обе машины в первой десятке. Мы привезли обновления на этот уикенд, и, похоже, они сделали нас конкурентоспособней. Мы также внесли кое-какие изменения в настройку, чтобы привыкнуть к новому пакету, и это сработало.

Условия были сложными, с небольшим дождём, также произошла путаница в конце сессии с красными флагом. Очки даются за гонку, посмотрим, сможем ли показать хороший результат», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».