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Ландо Норрис поделился ожиданиями от гонки ГП Венгрии

Ландо Норрис поделился ожиданиями от гонки ГП Венгрии
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис перед основной гонкой Гран-при Венгрии рассказал о своих ожиданиях и отметил, чего планирует добиться.

«Мы были очень сильны во второй свободной практике, в третьей свободной практике, сейчас в квалификации. Так что было бы неплохо просто хорошо проехать первый поворот и посмотреть, что будет дальше. Я ожидаю сложную гонку с Оскаром и Максом позади.

Каждый раз мы пытаемся максимально использовать каждое место, каждое очко. Чем больше мы можем попытаться отыграть у Макса, тем больше мы как команда можем отыграть очков у «Ред Булл» и других команд. Так что нет смысла или акцента на попытках победить кого-то или что-то. Нужно просто выйти и делать то, что мы делаем, потому что мы выполняем хорошую работу», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, команда «Макларен», занявшая первое и второе места в квалификации Гран-при Венгрии, переписала свою историю. Британский коллектив впервые за последние 12 лет занял первый ряд стартовой решётки.

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