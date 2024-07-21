БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никола Цолов выиграл гонку Формулы-3 в Венгрии, Никита Бедрин — 8-й

Никола Цолов выиграл гонку Формулы-3 в Венгрии, Никита Бедрин — 8-й
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась основная гонка этапа Формулы-3 в Венгрии. Первым к финишу пришёл болгарский пилот «АРТ Гран-при» Никола Цолов. Вторым оказался Лоренс ван Хупен, выступающий за «АРТ Гран-при», а третьим — Ноэль Леон («Ван Амерсфут»).

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, финишировал восьмым. Напомним, Бедрин вчера одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 в Венгрии.

Формула-3. Венгрия. Гонка:

1. Никола Цолов — 23 круга.
2. Лоренс ван Хупен +0,6.
3. Ноэль Леон +1,1.
4. Леонардо Форнароли +1,4.
5. Кристиан Мэнселл +1,7.
6. Сантьяго Рамос +2,0.
7. Каллум Вуазен +2,4.
8. Никита Бедрин +2,7.
9. Оливер Гёте +3,3.
10. Дино Беганович +4,0.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android