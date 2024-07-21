ФИА внесла изменения в пятый поворот после аварии Цуноды в квалификации ГП Венгрии

Международная автомобильная федерация (ФИА) заменила часть искусственного газона на гравий в пятом повороте на трассе автодрома «Хунгароринг» после аварии гонщика «РБ» Юки Цуноды в третьем сегменте квалификации Гран-при Венгрии. Об этом сообщает Racingnews365.

Напомним, после квалификации Юки Цунода рассказал, что половиной колеса зацепил траву, и так как она была мокрой, то ситуация стала серьёзнее. Болид японского гонщика вынесло в ограждение. Из-за этого инцидента Цунода остался на 10-й позиции.

Команда «Макларен» заняла первое и второе места в квалификации Гран-при Венгрии. Британский коллектив впервые за последние 12 лет занял первый ряд стартовой решётки. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал третий результат.