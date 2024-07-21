Ферстаппен прокомментировал аварию Переса в квалификации ГП Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об аварии своего напарника Серхио Переса в квалификации Гран-при Венгрии. Напомним, мексиканец не справился с управлением на входе в восьмой поворот, его машину развернуло и вынесло за пределы трассы, после чего он ударился об отбойник.

«В целом управлять болидом непросто, но здесь это было связано ещё с погодой. У «Макларена», у них первое и второе места, машина летит как пуля. В то время как нам в целом трудно, потому что машина недостаточно хороша. Трудно найти правильный баланс», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ранее сообщалось, что условия контракта Серхио Переса с «Ред Булл» позволяют австрийской команде уволить мексиканского гонщика прямо по ходу сезона-2024 в случае слишком слабых результатов.