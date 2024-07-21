Андреа Кими Антонелли выиграл гонку Ф-2 в Венгрии, Оливер Берман — 15-й

Завершилась основная гонка Формулы-2 в Венгрии. Первым финишировал юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли, вторым стал Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). На третьем месте гонку завершил Рихард Версхор, представляющий «Трайдент». Напомним, вчера он стал победителем спринта, но был дисквалифицирован по итогам технической инспекции машины. Таким образом, победа в спринте перешла к Кушу Майни.

Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, финишировал 15-м.

Формула-2. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Андреа Кими Антонелли («Према») — 37 кругов.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12,5.

3. Рихард Версхор («Трайдент»)+13,3.

4. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14,8.

5. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфут») +18,5.

6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +19,1.

7. Куш Майни («Инвикта») +20,2.

8. Ритомо Мията («Роден») +20,4.

9. Тейлор Барнард (AIX Racing) +21,1.

10. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфут») +23,3.

…15. Оливер Берман («Према») +31,5.