Андреа Кими Антонелли выиграл гонку Ф-2 в Венгрии, Оливер Берман — 15-й

Завершилась основная гонка Формулы-2 в Венгрии. Первым финишировал юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли, вторым стал Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). На третьем месте гонку завершил Рихард Версхор, представляющий «Трайдент». Напомним, вчера он стал победителем спринта, но был дисквалифицирован по итогам технической инспекции машины. Таким образом, победа в спринте перешла к Кушу Майни.
Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, финишировал 15-м.
Формула-2. Гран-при Венгрии. Гонка:
1. Андреа Кими Антонелли («Према») — 37 кругов.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12,5.
3. Рихард Версхор («Трайдент»)+13,3.
4. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14,8.
5. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфут») +18,5.
6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +19,1.
7. Куш Майни («Инвикта») +20,2.
8. Ритомо Мията («Роден») +20,4.
9. Тейлор Барнард (AIX Racing) +21,1.
10. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфут») +23,3.
…15. Оливер Берман («Према») +31,5.
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