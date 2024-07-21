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Пьер Гасли будет стартовать с пит-лейна на ГП Венгрии

Пьер Гасли будет стартовать с пит-лейна на ГП Венгрии
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Гонщик «Альпин» Пьер Гасли начнёт гонку Гран-при Венгрии с пит-лейна после замены элементов силовой установки. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов. Его напарник по команде Эстебан Окон будет стартовать с 19-й позиции.

Основная гонка Гран-при Венгрии Формулы-1 начнётся сегодня, 21 июля, в 16 часов по московскому времени.

Команда «Макларен» заняла первое и второе места в квалификации Гран-при Венгрии. Британский коллектив впервые за последние 12 лет занял первый ряд стартовой решётки. В последний раз это произошло на Гран-при Бразилии 2012 года, когда первые два места разделили британцы Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал третий результат.

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