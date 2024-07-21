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На аукцион выставлен Mercedes-Benz SLR McLaren, созданный в честь победы Стирлинга Мосса

На аукцион выставлен Mercedes-Benz SLR McLaren, созданный в честь победы Стирлинга Мосса
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в немецком городе Тегернзе 27 июля, выставлен редкий Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2010 года выпуска. Эта модель была выпущена тиражом в 75 экземпляров в честь победы Стирлинга Мосса в гонке «Милле Милья» 1955 года.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Фото: rmsothebys.com

Mercedes-Benz SLR McLaren создавался немецкой маркой совместно с командой McLaren, с которой она сотрудничала в Формуле-1 в 1990-х. Как концепт этот автомобиль был представлен в 1999 году, а в серийное производство его запустили в 2003-м.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Фото: rmsothebys.com

Под капотом у Mercedes-Benz SLR McLaren 5,4-литровый двигатель V8 мощностью 460 кВт (626 л. с.). Во время тестов издания Motor Trend, этот автомобиль разогнался до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Фото: rmsothebys.com

Издание Stirling Moss в кузове 2-местного спидстера появилось в 2009 году. В этой версии автомобиль получил более мощный двигатель (478 кВт (650 л. с.)) и способен достигать 100 км/ч за три секунды. Изначально стоимость этой машины составляла около $ 1 млн, а на аукционе в Тегернзе за него планируют выручить € 3,2–3,8 млн.

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