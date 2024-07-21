Эстебан Окон: мы совершаем стратегические ошибки уже два уикенда подряд

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон раскритиковал стратегическое решение команды в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии, из-за которого гонщики показали 19-й и 20-й результаты.

«Приказ был строгим, и мы не выехали на трассу, я доверял команде. В соответствии со стратегией, которая у нас есть, в случае улучшения условий на трассе всегда принимает решение команда, в случае ухудшения — гонщик. Такой способ принятия решений работал каждый раз с 2020 года, но сегодня он дал сбой. Я думаю, что 12-е или 13-е место было бы возможным.

Мы совершаем стратегические ошибки уже два уикенда подряд. Три года назад мы делали всё правильно. Но мы выигрываем и проигрываем как команда. Сегодня мы не сделали всё правильно. Самое главное — учиться и принимать лучшие решения в будущем», — приводит слова Окона издание Pit Debrief.

Ранее стало известно, что гонщик «Альпин» Пьер Гасли начнёт гонку Гран-при Венгрии с пит-лейна после замены элементов силовой установки.