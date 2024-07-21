Итоговая стартовая решётка Гран-при Венгрии Формулы-1

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21 июля в Модьороде (Венгрия) состоится гонка 13-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Ниже представлена итоговая стартовая решётка.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Итоговая стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

9. Даниэль Риккардо («РБ»).

10. Юки Цунода («РБ»).

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

13. Алекс Албон («Уильямс»).

14. Логан Сарджент («Уильямс»).

15. Кевин Магнуссен («Хаас»).

16. Серхио Перес («Ред Булл»).

17. Джордж Расселл («Мерседес»).

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

19. Эстебан Окон («Альпин»).

Пьер Гасли («Альпин») — старт с пит-лейна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии, начало – в 16:00 мск.