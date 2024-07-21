На болидах Переса и Цуноды суммарно заменили 47 элементов перед гонкой ГП Венгрии

На болиде мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса были заменены 22 элемента, а на автомобиле японского пилота «РБ» Юки Цуноды — 25 элементов. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов. Напомним, оба гонщика разбили болиды в квалификации Гран-при Венгрии.

В третьем сегменте квалификации Юки Цунода зацепил половиной колеса траву в пятом повороте, затем машину вынесло в ограждение. В первом сегменте квалификации Серхио Перес не справился с управлением на входе в восьмой поворот, его болид развернуло и вынесло за пределы трассы, после чего он ударился боковой частью об отбойник.

Ранее стало известно, что ФИА заменила часть искусственного газона на гравий в пятом повороте на трассе автодрома «Хунгароринг» после аварии Юки Цуноды.