В «Макларене» опасаются повторения инцидента с Боттасом на старте ГП Венгрии

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, обсуждая старт гонки с первого ряда, вспомнили инцидент на Гран-при Венгрии в 2021 году, когда финский гонщик Валттери Боттас неверно рассчитал скорость торможения на мокрой трассе и врезался сзади в Норриса, Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Где-то у нас был первый ряд, или мы просто были рядом? Может быть, в Катаре. Ты (Ферстаппен) будешь позади моей машины? Это не очень мило. Боттас! Честно говоря, мы обо всём поговорили. Мы поддерживаем чистую борьбу. Думаю, у нас хорошие отношения. Так что никаких беспокойств с нашей стороны», — приводит слова Норриса Crash.net.

«Не думаю, что я когда-либо стартовал с такого места в Будапеште. Очевидно, что до первого поворота ехать долго, и это даёт возможность воспользоваться слипстримом. В прошлом году я стартовал с четвёртого места и добрался до второго. В первом повороте может случиться что угодно. Боттас, например. Так что посмотрим», — добавил Пиастри.

Напомним, команда «Макларен» заняла первое и второе места в квалификации Гран-при Венгрии. Британский коллектив впервые за последние 12 лет занял первый ряд стартовой решётки.