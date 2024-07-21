Норрис прямо перед стартом Гран-при Венгрии сообщил о проблемах с педалью газа

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис просит перепроверить педаль газа за полчаса до старта основной гонки Гран-при Венгрии.

«Мне кажется, она легче, чем должна быть. Может, просто кажется, но было бы здорово ещё раз проверить», — передал обладатель поул-позиции по радио.

Потом он добавил: «Да, точно что-то не так с газом».

Напомним, команда «Макларен» заняла первое и второе места в квалификации Гран-при Венгрии. Британский коллектив впервые за последние 12 лет занял первый ряд стартовой решётки.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии, начало – в 16:00 мск.