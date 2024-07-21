Хэмилтон объяснил, почему испытывает проблемы в квалификациях

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что ему пришлось скорректировать свой стиль вождения, чтобы приспособиться к нынешнему типу автомобиля и шинам.

«У меня проблемы с шинами. По какой-то причине им не нравится, как я еду на одном круге. Я довольно давно отстаю в квалификации и всё ещё работаю над этим, чтобы попытаться улучшить результат. В какой-то момент это произойдёт, мне просто нужно продолжать работать над этим

Я бы сказал, что за всю свою карьеру у меня никогда не было серьёзных проблем с адаптацией к шинам. Но я не уверен, что дело только в них. Думаю, что проблема в типе автомобиля. Машине не нравится, когда тормозишь поздно и резко, превращая поворот в букву V. Нужно тормозить рано и давить на газ, и я это ненавижу. Это просто не моё. Это не мой стиль вождения, и это раздражает», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.