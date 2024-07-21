Андреа Кими Антонелли ответил, готов ли дебютировать в «Мерседесе» в следующем году

Юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что пока сосредоточен на гонках Формулы-2, поэтому не может дать точный ответ на вопрос. Напомним, сегодня Антонелли выиграл гонку Ф-2 в Венгрии.

«Я не знаю, буду ли я готов, если честно. Я всё ещё многому учусь в Ф-2, и, определённо, я до сих пор делаю довольно много ошибок. Есть несколько деталей, которые действительно важны, которые пока я делаю не всегда правильно. Я пытаюсь совершенствоваться и не совершать тех же ошибок снова. Думаю, что сегодняшний день был тому доказательством.

О следующем годе не хочу думать, потому что ничего не официально и я ничего не знаю, если честно. Цель — провести лучший год в Формуле-2. Две победы — это действительно хорошо с психологической точки зрения, в том числе и для команды, потому что в начале сезона у нас были проблемы, но теперь мы набираем обороты», — приводит слова Антонелли Racingnews365.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что у Андреа Кими Антонелли есть равные шансы с Карлосом Сайнсом и Максом Ферстаппеном на место в британском гоночном коллективе.