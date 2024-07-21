Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Норрис — второй, Ферстаппен — пятый

В Модьороде (Венгрия) завершилась гонка 13-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем впервые в карьере стал пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри. После второй волны пит-стопов Пиастри отдал лидерство Ландо Норрису из-за более ранней остановки британца, однако после долгих переговоров по радио Норрис вернул Пиастри первую позицию.
Макс Ферстаппен, большую часть гонки ехавший третьим, из-за оттянутых пит-стопов оказался позади Льюиса Хэмилтона и столкнулся с пилотом «Мерседеса», после чего финишировал пятым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.
4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.
9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22,5.
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.