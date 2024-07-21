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Хэмилтон отреагировал на жёсткое столкновение с Ферстаппеном в гонке ГП Венгрии

Хэмилтон отреагировал на жёсткое столкновение с Ферстаппеном в гонке ГП Венгрии
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, где он стал третьим.

«Большое спасибо всем на трибунах! Поздравляю „Макларен“ с дублем — это моя первая семья в Ф-1, и я рад видеть её успех. Мы продолжаем работать над машиной и стараемся сделать её быстрее, чтобы бороться с „Маклареном“ и „Ред Булл“.

Сдерживать „Ред Булл“ было очень сложно, но таковы гонки. Когда видишь, с какой скоростью „Ред Булл“ приближается к тебе в некоторых поворотах, начинаешь улыбаться. Думаю, наш контакт с Максом это гоночный инцидент. Я просто ехал по своей линии — и вдруг увидел его летящее колесо. Поздравляю Оскара, для него это большой день. Он всегда был быстр — и его победа это всегда был лишь вопрос времени», — сказал Хэмилтон после выступления.

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