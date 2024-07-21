Норрис ответил, как отнёсся к приказу «Макларена» отдать победу Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии. Напомним, британец финишировал вторым, за несколько кругов до финиша по приказу команды пропустив напарника австралийца Оскара Пиастри.

«Невероятный день для команды, думаю, что это главное. Я очень рад. Это был долгий путь. Мы достигли этого по праву.

Оскар хорошо стартовал, он вывел меня с траектории и затем взял контроль над гонкой. Он должен был победить в какой-то момент, и сегодня он это заслужил. Два отличных гонщика и потрясающая команда. До Кубка конструкторов ещё тяжёлый и большой путь, но сегодня был наш день. В Спа всё может кардинально измениться. Мы продолжим работать.

Считаю ли справедливым приказ команды? Команда попросила меня сделать это, и я это сделал, вот и всё», — сказал Норрис после выступления.