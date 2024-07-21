Оскар Пиастри прокомментировал первую победу в Формуле-1

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 21 июля, в Модьороде.

«Особенные чувства. Я мечтал об этом дне с детства. Да, концовка получилась сложноватой, но на старте всё прошло гладко. Спасибо команде за отличную машину, за эту возможность, за шанс проявить себя в Формуле-1.

Одержать победу с этой командой — невероятное чувство. Думаю, сегодня мы всё держали под контролем. Да, на последних кругах было немного нервно, но я доверял команде. Возможно, на последнем отрезке мой темп мог быть и выше, но я оказался в нужной позиции», — сказал Пиастри после выступления.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.

4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.

9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.