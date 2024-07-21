Пиастри — о размене позиций с Норрисом: это было правильно

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об эпизоде с напарником Ландо Норрисом на заключительных кругах гонки Гран-при Венгрии.

Напомним, Норрису было приказано пропустить Пиастри, на что британец не отреагировал сразу, однако затем замедлился, отдав австралийцу победу.

«Чем дольше я ждал, тем, очевидно, больше нервничал. Но команда поступила хорошо, и считаю, что это было правильно. Я поставил себя в нужную позицию на старте», — сказал Пиастри после выступления.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.

4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.

9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.