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Ферстаппен попал под расследование судей за столкновение с Хэмилтоном

Ферстаппен попал под расследование судей за столкновение с Хэмилтоном
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Голландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену грозит штраф за столкновение с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в концовке гонки Гран-при Венгрии. Голландец вызван на разбирательства к судьям этапа, слушания начнутся в 18:50 по московскому времени.

Напомним, Ферстаппен в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. Из-за этого представитель «Ред Булл» наехал задним левым колесом на переднее правое колесо «Мерседеса», после чего автомобиль Ферстаппена сильно подпрыгнул. Хэмилтон, несмотря на инцидент, сумел завершить гонку на третьей позиции, а Ферстаппен стал пятым, пропустив гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

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