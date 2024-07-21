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Льюис Хэмилтон завоевал 200-й подиум в карьере

Льюис Хэмилтон завоевал 200-й подиум в карьере
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, занявший третье место на минувшем Гран-при Венгрии, установил очередное историческое достижение.

Подиум в Модьороде стал для 39-летнего британца 200-м в карьере, он является рекордсменом «Королевских гонок» по этому показателю.

Рекордсмены Формулы-1 по числу подиумов:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) — 200.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 155.
3. Себастьян Феттель (Германия) – 122.
4. Ален Прост (Франция) – 106.
5. Фернандо Алонсо (Испания) – 106.

Напомним, победителем Гран-при Венгрии — 2024 стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, для 23-летнего австралийца это первая победа в карьере.

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