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Глава «Макларена» объяснил приказ, обязавший Норриса отдать победу Пиастри

Глава «Макларена» объяснил приказ, обязавший Норриса отдать победу Пиастри
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Глава «Макларена» Андреа Стелла объяснил размен позициями между пилотами команды Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в концовке гонки Гран-при Венгрии.

«У нас с командой и гонщиками есть подход к гонкам. Мы находимся на одной траектории, и ни один не является командой в одиночку. Мы говорили об этом сегодня утром. И гонщикам нужно напоминать об этом. Вот почему мы делаем это каждое воскресенье.

Мы очень довольны тем, что наши гонщики поддерживают траекторию «Макларена». Мы можем говорить о Ландо, Оскаре, но суть заключается в том, что у нас первые два места в квалификации и гонке. Невероятно, хотел поблагодарить за работу всех в «Макларене».

Я не знаю гонщика, который, лидируя, с радостью поменялся бы местами. Это невозможно, это не в природе гонщиков. У пилотов своя правда, но если мы хотим быть конкурентоспособными в чемпионате, и особенно это касается Ландо, то ему потребуется поддержка Оскара и команды. Так мы движемся вперёд», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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