Общий зачёт Формулы-1: Норрис уступает Ферстаппену 76 очков, «Макларен» в 51 от «Ред Булл»

По итогам Гран-при Венгрии Формулы-1 в личном зачёте преимущество Макса Ферстаппена сократилось до 76 очков. В топ-5 позиции сегодня не изменились, а вот Льюис Хэмилтон опередил Серхио Переса и Джорджа Расселла и вышел на шестую строчку.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 265 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 189.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 162.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 154.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 149.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 125.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 124.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 116.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 45.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.

В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» сократился до 51 очка, а вторую строчку теперь занимает «Макларен», который опережает «Феррари» на 16 очков. Следом по-прежнему «Мерседес», «Астон Мартин» и «РБ».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 389 очков.

2. «Макларен» — 338.

3. «Феррари» — 322.

4. «Мерседес» — 241.

5. «Астон Мартин» — 69.

6. «РБ» — 33.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 9.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.