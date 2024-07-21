Общий зачёт Формулы-1: Норрис уступает Ферстаппену 76 очков, «Макларен» в 51 от «Ред Булл»

По итогам Гран-при Венгрии Формулы-1 в личном зачёте преимущество Макса Ферстаппена сократилось до 76 очков. В топ-5 позиции сегодня не изменились, а вот Льюис Хэмилтон опередил Серхио Переса и Джорджа Расселла и вышел на шестую строчку.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 265 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 189.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 162.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 154.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 149.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 125.
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 124.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 116.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 45.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.
В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» сократился до 51 очка, а вторую строчку теперь занимает «Макларен», который опережает «Феррари» на 16 очков. Следом по-прежнему «Мерседес», «Астон Мартин» и «РБ».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 389 очков.
2. «Макларен» — 338.
3. «Феррари» — 322.
4. «Мерседес» — 241.
5. «Астон Мартин» — 69.
6. «РБ» — 33.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 9.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.