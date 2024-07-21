Ферстаппен предложил отправить медицинского делегата стюардам Гран-при Венгрии

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен решением стюардов Гран-при Венгрии Формулы-1 расследовать его действия в столкновении с представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

После финиша гонки гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе сказал пилоту следующее: «Я слышал, что медицинский делегат должен тебя осмотреть в закрытом парке».

Ферстаппен на это ответил: «Можем отправить его к стюардам, пусть их посмотрит».

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Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.

4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.

9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22,5.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.