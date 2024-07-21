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Должен ли был Норрис пропустить Пиастри после приказа команды?

Должен ли был Норрис пропустить Пиастри после приказа команды?
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Одним из главных событий гонки Гран-при Венгрии Формулы-1 стала командная тактика во стороны «Макларена». После финальных пит-стопов Ландо Норрис оказался впереди Оскара Пиастри, однако после долгих радиопереговоров с командой британец согласился притормозить и пропустить напарника обратно вперёд.

Редакция «Чемпионата» подготовила для читателей вопрос: должен ли был Норрис пропускать Пиастри вперёд после приказа команды? При ответе на вопрос стоит учитывать возможную аргументацию Ландо, что он сам не виноват, что оказался впереди, а также то, что он, в отличие от напарника, сохраняет теоретические шансы догнать Макса Ферстаппена в личном зачёте.

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Должен ли был Норрис пропустить Пиастри после приказа команды?

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