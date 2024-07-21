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Норрис признался, что ему тяжело дался отказ от победы на ГП Венгрии

Норрис признался, что ему тяжело дался отказ от победы на ГП Венгрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии. Напомним, британец финишировал вторым, за несколько кругов до финиша по приказу команды пропустив напарника австралийца Оскара Пиастри.

«Это тяжело. Каждому, кто лидирует в гонке, было бы тяжело отдать позицию. Меня, очевидно, поставили на это место. Со мной первым провели пит-стоп и дали возможность возглавить гонку, комфортно оторваться и сделать то, что я сделал.

Мне дали возможность, поэтому я считаю, что было справедливо отдать позицию. Я не хочу показаться нечестным. Оскар многое сделал для меня в прошлом и помог мне во многих гонках. И он провёл эту гонку лучше меня. Он хорошо стартовал, в то время как мой старт получился отстойным», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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