Норрис признался, что ему тяжело дался отказ от победы на ГП Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии. Напомним, британец финишировал вторым, за несколько кругов до финиша по приказу команды пропустив напарника австралийца Оскара Пиастри.

«Это тяжело. Каждому, кто лидирует в гонке, было бы тяжело отдать позицию. Меня, очевидно, поставили на это место. Со мной первым провели пит-стоп и дали возможность возглавить гонку, комфортно оторваться и сделать то, что я сделал.

Мне дали возможность, поэтому я считаю, что было справедливо отдать позицию. Я не хочу показаться нечестным. Оскар многое сделал для меня в прошлом и помог мне во многих гонках. И он провёл эту гонку лучше меня. Он хорошо стартовал, в то время как мой старт получился отстойным», — приводит слова Норриса Sky Sports.