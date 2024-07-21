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Макс Ферстаппен раскритиковал тактику «Ред Булл» на Гран-при Венгрии

Макс Ферстаппен раскритиковал тактику «Ред Булл» на Гран-при Венгрии
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ход гонки Гран-при Венгрии, в которой он финишировал пятым.

«Разумеется, я недоволен. Когда вам не хватает темпа для борьбы с соперниками, вы пробуете разные вещи, пытаясь лучше исполнить стратегию, и сегодня это не получилось. Андеркат не был идеальным решением, мы попробовали оставаться на трассе подольше, но мой темп всё равно был не слишком высоким. Я пытался контратаковать на жёстких шинах, но упёрся в Льюиса, потерял много времени. Думаю, средний отрезок был достойным — не фантастическим, но достойным. Но реализовать темп мы не могли, потому что я просто застрял.

Затем меня вновь отправили в трафик к аутсайдерам. А на такой трассе, когда ты в трафике, шины перегреваются за два круга. Учитывая наш темп в данный момент, мы вряд ли могли сделать что-то большее. Вот поэтому день был для нас трудным. Естественно, это расстраивает, ведь я хочу, чтобы всё складывалось лучше. Я реалист. Сегодня мы не могли победить „Макларен“, но могли быть третьими, если бы справились лучше», — заявил Ферстаппен в интервью Sky Sports.

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