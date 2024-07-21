Ферстаппен обвинил Хэмилтона в столкновении в концовке Гран-при Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в концовке Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Я пошёл в атаку, но посреди зоны торможения он внезапно берёт вправо. Если бы я не отвернул, произошёл бы контакт. В какой-то момент я заблокировал колёса, потому что он поворачивал вправо. Все раздули то, что произошло в Австрии, мол, я был не прав и всё такое. Но тогда я сделал в начале одно движение и тормозил с прямыми колёсами. Сейчас это было не изначально движение — он повернул в меня уже в зоне торможения.

Нельзя так действовать, когда кто-то уже атакует внутри. Если бы я не заблокировал колёса, мы бы столкнулись. Как бы там ни было, если бы наша стратегия была получше, мы бы в такой ситуации не оказались», — заявил Ферстаппен в интервью Sky Sports.