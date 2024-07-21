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Паскаль Верляйн стал чемпионом Формулы-Е в сезоне-2024

В Лондоне (Великобритания) завершилась вторая гонка заключительного этапа Формулы-Е в сезоне-2024.

Победителем заезда стал британец Оливер Роуленд из команды «Ниссан». Немец Паскаль Верляйн, представляющий «Порше» и финишировавший вторым, стал обладателем титула.

Формула-Е. Гран-при Великобритании. Гонка 2:

1. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) – 37 кругов.

2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche).

3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).

4. Себастьен Буэми (Envision Racing).

5. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche).

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske).

7. Нико Мюллер (Abt Cupra).

8. Робин Фряйнс (Envision Racing).

9. Стоффель Вандорн (DS Penske).

10. Лукас ди Грасси (Abt Cupra).