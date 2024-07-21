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Паскаль Верляйн стал чемпионом Формулы-Е в сезоне-2024

Паскаль Верляйн стал чемпионом Формулы-Е в сезоне-2024
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В Лондоне (Великобритания) завершилась вторая гонка заключительного этапа Формулы-Е в сезоне-2024.

Победителем заезда стал британец Оливер Роуленд из команды «Ниссан». Немец Паскаль Верляйн, представляющий «Порше» и финишировавший вторым, стал обладателем титула.

Формула-Е. Гран-при Великобритании. Гонка 2:

1. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) – 37 кругов.
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche).
3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).
4. Себастьен Буэми (Envision Racing).
5. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche).
6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske).
7. Нико Мюллер (Abt Cupra).
8. Робин Фряйнс (Envision Racing).
9. Стоффель Вандорн (DS Penske).
10. Лукас ди Грасси (Abt Cupra).

Формула-Е 2024. Этап 16, Лондон, Великобритания
Лондон. Гран-при 2. Гонка
21 июля 2024, воскресенье. 19:03 МСК
Окончено
1
Оливер Роуленд
Nissan FE Team
2
Паскаль Верляйн
TAG Heuer Porsche
3
Митч Эванс
Jaguar TCS Racing
Комментарии
Новости. Авто
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