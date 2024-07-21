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Марко признал, что «Ред Булл» допустил ошибку в стратегии на ГП Венгрии

Марко признал, что «Ред Булл» допустил ошибку в стратегии на ГП Венгрии
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Венгрии.

Напомним, трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен занял пятое место, Серхио Перес финишировал седьмым.

«Мы совершенно недооценили сложность обгонов здесь. Мы посчитали, что нашего преимущества в скорости будет достаточно, но мы не могли обгонять. Вот почему наша стратегия была неверной», — приводит слова Марко Sky Germany.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.
4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.
9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.

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