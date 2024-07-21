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Росберг высказался о размене позициями между Норрисом и Пиастри, вспомнив о Хэмилтоне

Росберг высказался о размене позициями между Норрисом и Пиастри, вспомнив о Хэмилтоне
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Чемпион мира немец Нико Росберг прокомментировал эпизод между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на минувшем Гран-при Венгрии.

Напомним, Норрису было приказано пропустить Пиастри, на что британец не отреагировал сразу, однако затем замедлился, отдав австралийцу победу.

«В мой чемпионский год, 2016-й, я ехал вторым в Монако под дождём, а Льюис был третьим. Команда сказал, что я должен пропустить Льюиса, а мы боролись за чемпионство, но я сделал это. Но только потому, что перед гонкой было предельно ясно, как нам нужно бороться друг с другом.

Была угроза для команды проиграть гонку, если Риккардо скроется из виду, и мы должны были сделать так, чтобы быстрейший из гонщиков проехал вперёд, чтобы бороться за победу. Вот почему я пропустил Льюиса», — сказал Росберг в эфире Sky Germany.

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