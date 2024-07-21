Ферстаппен: если кому-то не нравится, что я недоволен по радио, пусть остаются дома

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не считает нужным извиняться за свои резкие высказывания по радио во время гонки Гран-при Венгрии. Нидерландец неоднократно критиковал тактику собственной команды, а также решения стюардов этапа.

«Я не думаю, что мы должны извиняться. Я просто думаю, что нам необходимо лучше выполнять свою работу. Я не знаю, почему люди думают, что я не имею права выражать недовольство по радио. Это спорт. Если кому-то это не нравится, пусть остаются дома», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.

4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.

9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22,5.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.