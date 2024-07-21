«Зачем так поступать?» Риккардо раскритиковал «РБ» за стратегию в Венгрии

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что его вылет за пределы очковой зоны на Гран-при Венгрии обусловлен командной ошибкой. Напомним, австралиец стартовал девятым, но финишировал 12-м.

«Зачем меня отправили на пит-стоп в начале? Мы ехали за машинами на «софте». Они остановились, у нас была чистая трасса, но вместо этого мы решили оказаться позади них и оказаться в DRS-паровозике.

У меня было много гонок, много разочаровывающих гонок, и это одна из них. У нас был темп, и мы отдали Юки гонку, которая была перед нами. Мы оба могли оказаться в очках, но этого не произошло.

На круге возвращения в боксы я ожидал слов: «Прости, мы всё испортили». Но не получил их. Это сделало меня ещё злее», — приводит слова Риккардо издание Speedcafe.

Напомним, победителем Гран-при Венгрии — 2024 стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, для 23-летнего австралийца это первая победа в карьере.