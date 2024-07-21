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Гонка IndyCar в Торонто остановлена красными флагами из-за крупной аварии

Гонка IndyCar в Торонто остановлена красными флагами из-за крупной аварии
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Гонка IndyCar на уличной трассе в Торонто остановлена красными флагами из-за крупной аварии с участием Патрисио О’Уорда, Сантино Ферруччи и Пьетро Фиттипальди.

Инцидент произошёл на 72-м круге гонки и начался с разворота Патрисио О’Уорда. Автомобиль «Макларена» застрял задней частью у отбойника, и если шедший позади Алекс Палоу смог избежать столкновения с ним, то Маркусу Эрикссону деваться было некуда, и он оказался зажат у стены.

Следом на высокой скорости шли Пьетро Фиттипальди и Сантино Ферруччи — оба вышли из предыдущего поворота широко и по очереди врезались в автомобиль О’Уорда.

По предварительной информации, никто из пилотов серьёзных травм не получил. На момент написания заметки гонка ещё не завершена.

Гонка в Торонто — 12-й этап сезона из 17. Лидером общего зачёта заезд начал Алекс Палоу, вторым в чемпионате идёт Уилл Пауэр, а Патрисио О’Уорд на третьей строчке.

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