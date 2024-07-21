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Пиастри — о концовке ГП Венгрии: я полностью доверял Норрису

Пиастри — о концовке ГП Венгрии: я полностью доверял Норрису
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, комментируя размен позициями с напарником Ландо Норрисом на заключительных кругах гонки Гран-при Венгрии, заявил, что не сомневался в том, что британец последует командному приказу.

«Не думаю, что я был серьёзно обеспокоен. Единственное, что меня действительно беспокоило, это сейфти-кар, потому что в таком случае мы бы выпустили ситуацию из рук. Да, я полностью доверял команде, в том числе и Ландо, если говорить о том, что мы сделаем это.

Мне было известно, что Ландо остановится раньше, чтобы позаботиться о Льюисе, а я должен был закрыть Макса, зная, что он остановится позже. Мы были очень осторожны. Очевидно, это дало Ландо андеркат и, вероятно, усложнило ситуацию, но я уверен, что мы пройдём через это», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

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