Пиастри — о концовке ГП Венгрии: я полностью доверял Норрису

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, комментируя размен позициями с напарником Ландо Норрисом на заключительных кругах гонки Гран-при Венгрии, заявил, что не сомневался в том, что британец последует командному приказу.

«Не думаю, что я был серьёзно обеспокоен. Единственное, что меня действительно беспокоило, это сейфти-кар, потому что в таком случае мы бы выпустили ситуацию из рук. Да, я полностью доверял команде, в том числе и Ландо, если говорить о том, что мы сделаем это.

Мне было известно, что Ландо остановится раньше, чтобы позаботиться о Льюисе, а я должен был закрыть Макса, зная, что он остановится позже. Мы были очень осторожны. Очевидно, это дало Ландо андеркат и, вероятно, усложнило ситуацию, но я уверен, что мы пройдём через это», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.