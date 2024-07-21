Пилот команды «Андретти» Колтон Херта выиграл гонку Ontario Honda Dealers Indy Toronto — 12-й этап серии IndyCar 2024 года. Для Херты это уже восьмая победа в этом первенстве, и по числу выигранных гонок он теперь входит в топ-50 за всю историю американских соревнований на машинах с открытыми колёсами.

Херта стартовал с поул-позиции и доминировал на протяжении всей дистанции, пролидировав 81 круг из 85. Вторым финишировал его партнёр по команде «Андретти» Кайл Кирквуд, а на третью позицию с 15-го места на старте прорвался Скотт Диксон из «Ганасси».

Четвёртым на финальном отрезке шёл Уилл Пауэр, но экс-чемпион был оштрафован проездом по пит-лейну за столкновение с партнёром по «Пенске» Скоттом Макглоклином. В итоге на четвёртой строчке расположился лидер общего зачёта и действующий чемпион Алекс Палоу, а топ-5 замкнул известный по выступлениям в Формуле-2 Маркус Армстронг. Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан занял девятое место.

Напомним, заезд прерывался красными флагами после опасной аварии с участием Патрисио О’Уорда, Пьетро Фиттипальди и Сантино Ферруччи. О’Уорд и застрявший рядом с ним Маркус Эрикссон классифицированы на 17-м и 18-м местах.

IndyCar. Ontario Honda Dealers Indy Toronto (топ-10):

1. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 85 кругов.

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +0,3 сек.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +0,9.

4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1,6.

5. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +2,7.

6. Дэвид Малукас (Meyer Shank Racing) +3,0.

7. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan Racing) +3,8.

8. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +4,6.

9. Ромен Грожан (Juncos Hollinger Racing) +5,6.

10. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +6,1.

В общем зачёте отрыв Палоу от Пауэра вырос до 49 очков, а на третью позицию поднялся Диксон. Херта опередил О’Уорда и Макглоклина и теперь занимает четвёртую позицию. Эрикссон по-прежнему на 12-й позиции, а Грожан откатился на 16-е место.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 411 очко.

2. Уилл Пауэр (Team Penske) — 362.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 358.

4. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 354.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 340.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 328.

7. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 314.

8. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 266.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 265.

10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 231.

Следующий этап — гонка Bommarito Automotive Group 500 — пройдёт на овале World Wide Technology Raceway в Мэдисоне, штат Иллинойс, 17 августа.