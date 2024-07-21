БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

The Race сообщил об изменении позиции «Ред Булл» насчёт вероятного сменщика Переса

The Race сообщил об изменении позиции «Ред Булл» насчёт вероятного сменщика Переса
Аудио-версия:
Комментарии

Мнение внутри команды Формулы-1 «Ред Булл» об оптимальном кандидате на замену Серхио Пересу по ходу нынешнего сезона изменилось, утверждает The Race. Несколько дней назад издание сообщило, что наилучшие шансы у резервного пилота команды Лиама Лоусона, однако, по последней информации от источников, «Ред Булл» считает более прагматичным выбор в пользу Даниэля Риккардо, пусть даже оценивает потенциал Лоусона выше.

Выбор в пользу Риккардо будет логичен из-за большего опыта австралийца: теоретически Даниэль за счёт более стабильных выступлений сможет принести «Ред Булл» больше очков и помочь в борьбе команды с «Маклареном» в Кубке конструкторов. Лоусон в таком случае займёт место Даниэля в «РБ». Дальнейшая судьба гонщиков будет зависеть от их результатов во второй половине сезона-2024.

Материалы по теме
«Зачем так поступать?» Риккардо раскритиковал «РБ» за стратегию в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android