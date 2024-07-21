The Race сообщил об изменении позиции «Ред Булл» насчёт вероятного сменщика Переса

Мнение внутри команды Формулы-1 «Ред Булл» об оптимальном кандидате на замену Серхио Пересу по ходу нынешнего сезона изменилось, утверждает The Race. Несколько дней назад издание сообщило, что наилучшие шансы у резервного пилота команды Лиама Лоусона, однако, по последней информации от источников, «Ред Булл» считает более прагматичным выбор в пользу Даниэля Риккардо, пусть даже оценивает потенциал Лоусона выше.

Выбор в пользу Риккардо будет логичен из-за большего опыта австралийца: теоретически Даниэль за счёт более стабильных выступлений сможет принести «Ред Булл» больше очков и помочь в борьбе команды с «Маклареном» в Кубке конструкторов. Лоусон в таком случае займёт место Даниэля в «РБ». Дальнейшая судьба гонщиков будет зависеть от их результатов во второй половине сезона-2024.