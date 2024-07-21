Перес отреагировал на свой прорыв с 16-го места на седьмое в гонке

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 21 июля, в Модьороде. Напомним, мексиканец стартовал лишь 16-м, однако сумел финишировать на седьмом месте.

«Единственное, что для меня имеет значение, это моя команда и люди, которые работают со мной. Я должен отдавать им всё лучшее, потому что они заслуживают этого», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.

4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.

9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.