«Невыполнимая миссия». Алонсо раскритиковал тактику «Астон Мартин» в Венгрии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 21 июля, в Модьороде. Напомним, испанец финишировал 11-м.

«На седьмом круге мы остановились, а на восьмом я понял, что мы не получим очки. Провести 63 круга на нашей машине с одним «медиумом» и одним «хардом» это невыполнимая миссия. Мы все знали это в команде, мы говорили об этом на собрании, поэтому я не знаю, почему мы остановились.

Весь год машина была агрессивна к шинам, у нас большой износ. С одним «медиумом» и одним «хардом» было понятно, что нам необходимо проехать три одинаковых отрезка. На четвёртом или пятом круге я сказал, что шины ведут себя лучше, чем ожидалось, а затем мне сказали остановиться, и это было неожиданно», — приводит слова Алонсо издание AS.