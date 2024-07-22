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Леклер: «Феррари» была в лучшей форме, чем ожидалось

Леклер: «Феррари» была в лучшей форме, чем ожидалось
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 21 июля, в Модьороде. Напомним, монегаск финишировал четвёртым.

«Сегодня мы перевернули ситуацию. Гонка получилась достойной, с хорошим темпом и правильной работой с шинами. Очевидно, четвёртое место это не тот результат, который нам нужен, впереди много работы, однако мы были в лучшей форме, чем ожидалось.

На этой трассе тяжело обгонять, нам пришлось справляться с перегревом. Мы были сразу позади Льюиса, а это непросто. Мы воспользовались всеми возможностями, приятно получить для команды очки», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

Напомним, победителем Гран-при Венгрии — 2024 стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, для 23-летнего австралийца это первая победа в карьере.

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